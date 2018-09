L’appel au vote stratégique lancé très tôt dans la campagne par François Legault fait la démonstration de l’absence de projet de société de la formation politique, selon les jouteurs Thomas Mulcair et Caroline St-Hilaire.

«Le faisant si tôt [l’appel au vote stratégique], c’est comme s’il évacuait tout le reste. C’est quoi votre vision pour une société plus juste, plus inclusive, plus prospère?», demande M. Mulcair.

«Il n’en a pas», répond Caroline St-Hilaire.

«Il n’en a pas et c’est ce qui commence à se faire sentir, poursuit M. Mulcair. C’est comme s’ils étaient restés dans leur pensée d’opposition.»

Erreur stratégique

Pour l’analyste politique Stéphane Bédard, cette décision est une mauvaise lecture de la situation.

«Faire un appel au vote stratégique à ce moment-ci, c’est carrément ridicule, tranche-t-il. Qui va se dire en ce moment qu’il va voter stratégique? On ne sait même pas qui va prendre le pouvoir. Il n’y a même pas eu de débat!»

Selon Caroline St-Hilaire, si la CAQ sort aussi tôt dans la campagne pour réclamer un vote stratégique, c’est parce que la formation réalise que ses appuis stagnent, voire qu’ils baissent.

«Tu ne peux pas remonter avec quelque chose comme ça, ce n’est pas rassembleur le vote stratégique», rétorque M. Bédard.

Pendant ce temps, le Parti québécois tente de poursuivre sa remontée, ce qui ferait bien l’affaire du Parti libéral.

«Si le Parti québécois devait être sur un respirateur artificiel, vous pouvez être certains que le bon Dr Couillard viendrait faire du bouche-à-bouche s’il le fallait pour le réanimer!», lance Thomas Mulcair.

Voyez l’intégralité de l’échange dans la vidéo ci-dessus.