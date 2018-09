Legault veut une élection proportionnelle en 2022

François Legault ne fera pas «un Justin Trudeau». Lorsque les Québécois iront aux urnes en 2022, ils auront un tout nouveau mode de scrutin proportionnel si la CAQ est élue, indique François Legault.

«On ne fera pas comme Justin Trudeau», a lancé le chef caquiste lundi en marge d’une annonce sur les soins à domicile. Il s’engage à déposer rapidement un projet de loi pour transformer le mode de scrutin et le rendre davantage proportionnel.

La veille, le chef péquiste Jean-François Lisée a remis en doute l’engagement de François Legault en ce sens. François Legault a été piqué au vif et a rappelé qu’il a fait une sortie commune avec M. Lisée, ainsi qu’avec Manon Massé de Québec solidaire pour appuyer cette réforme. Il le trouve «un peu poche» de politiser cet enjeu.

M. Legault n’aura aucun remords à enfoncer cette réforme dans la gorge du Parti libéral, qui y oppose une fin de non-recevoir. «Les libéraux ne sont pas d’accord. Mais il y a de grandes chances qu’il y ait 50 % + 1 des députés élus le 1er octobre qui portent les couleurs de la CAQ du PQ et de QS. C’est ça qu’on a de besoin pour adopter la loi», a-t-il dit.

Généralement, ce genre de réforme est adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Mais François Legault «ne voit pas pourquoi les libéraux auraient un veto» sur cette question.

Le plan de François Legault est le suivant. Il déposera dans les douze premiers mois suivant son élection un projet de loi. «On a participé aux discussions avec Mouvement démocratie nouvelle. On sait où on s’en va. Il y a un consensus», a-t-il dit. Il y aura des consultations, mais puisqu’il existe un consensus chez trois partis, il croit que l’adoption sera rapide.

Cette rapidité est nécessaire pour laisser le temps au Directeur général des élections (DGEQ) d’être prêt. «Le DGEQ a demandé deux ans et demi pour faire des modifications sur le terrain. Si on dépose la première année, on va être prêt pour 2022», a-t-il dit.

« M. Legault confirme qu’il veut s’attaquer aux régions, à la représentation des régions, a réagi le chef libéral Philippe Couillard. Un vote sur un sujet aussi fondamental, à mon avis, ne peut être qu’unanime à l’Assemblée nationale. Sinon il n’est pas légitime.»

- avec la collaboration de Marc-André Gagnon