Les 10 saisons de Max Pacioretty avec les Canadiens

Repêché par les Canadiens de Montréal en première ronde en 2007, Max Pacioretty aura passé dix saisons dans l’organisation du Tricolore. L’attaquant américain a marqué la riche histoire de la formation, terminant notamment au 29e rang des meilleurs compteurs de l’équipe.

Lors de l’hiver 2007, les Canadiens avaient reçu un choix de premier tour des Sharks de San Jose dans un échange qui envoyait Craig Rivet en Californie. Avec la 22e sélection au total, Montréal avait mis la main sur Pacioretty.

L’attaquant a joué son premier match avec les Canadiens le 2 janvier 2009, contre les Devils du New Jersey, et a marqué sur son premier tir. Néanmoins, il n’a compté que six buts en 86 matchs lors de ses deux premières saisons.

Il avait alors été rétrogradé dans la ligue américaine, avant de revenir en force durant la saison 2010-11. Toutefois, celle-ci s’est terminée abruptement le 18 mars. Frappé par le défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara, il a subi une fracture d’une vertèbre cervicale, en plus d’une sévère commotion cérébrale.

La saison suivante, il a rassuré tout le monde avec une saison de 65 points en 79 matchs, une première récolte d’au moins 30 buts, ce qu’il réussira cinq fois. Il a ensuite signé un contrat de six ans avec l’équipe, d’une valeur de 4,5 millions $ par année.

Le numéro 67 s’est imposé comme l’un des meilleurs francs-tireurs du circuit. Il a connu sa meilleure saison en 2013-14, avec 39 buts et 60 points en seulement 73 matchs.

Le 18 septembre 2015, Max Pacioretty est devenu le 29e capitaine des Canadiens.

Max Pacioretty revient d’une saison difficile, sa pire production personnelle depuis 2010-11. En 64 matchs en 2017-18, il a amassé 37 points, dont 17 buts. L’été dernier, une transaction avait été conclue avec les Kings de Los Angeles, mais le capitaine avait refusé une prolongation de contrat de l’équipe de l’ouest.

Au total, Pacioretty, 29 ans, a amassé 448 points, dont 226 buts, en 626 matchs en saison régulière. En séries éliminatoires, il a inscrit dix buts et neuf mentions d’aide en 38 sorties.

Il se joint maintenant aux finalistes de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Dans la transaction, les Canadiens ont obtenu les attaquants Tomas Tatar et Nick Suzuki, en plus d'un choix de deuxième tour au repêchage de 2019.