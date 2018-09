Les Cowboys Fringants en symphonie avec l’OSM

Telle des étoiles filantes, les quatre prochaines journées des Cowboys Fringants devraient passer à vive allure puisque le quatuor se produira sur la scène de la Maison symphonique de Montréal tous les soirs jusqu’à vendredi.

Le groupe a donné carte blanche au chef d’orchestre Simon Leclerc, avec qui il collabore pour la première fois. En répétition depuis lundi matin, les Cowboys Fringants promettent de jouer des grands succès de leur répertoire, comme «Les étoiles filantes», «Ti-cul» ou «Mon chum Rémi», mais aussi de surprendre le public avec des chansons moins connues.

«Dès nos premiers échanges avec Simon, on lui a fait savoir qu’on était très ouverts aux nouvelles idées», a soutenu Jean-François Pauzé, guitariste et membre fondateur des Cowboys Fringants.

«On lui a fait confiance. On voulait qu’il nous surprenne, en nous proposant des arrangements musicaux et des choix de chansons qu’on n’aurait jamais faits sur scène. D’ailleurs, il y a des pièces qu’on ne reconnait presque pas».

Sur scène, le bassiste Jérôme Dupras, le guitariste Jean-François Pauzé et la violoniste Marie-Annick Lépine promettent de se faire plus discrets qu’à l’habitude pour laisser plus de place à l’orchestre symphonique de Montréal. Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, sera quant à lui accompagné d'un chœur pour le spectacle.

«Un orchestre, c’est tellement puissant que nos instruments, comme la batterie ou la guitare, n’ont pas besoin d’être autant présents», a précisé M. Pauzé.

Un nouvel opus attendu en 2019

Cette série de quatre spectacles tombe à point puisque le groupe termine, cet automne, une tournée qui aura duré presque trois ans. Après avoir joué aux quatre coins du Québec, le groupe espère pouvoir offrir une prestation unique à son public avec l’OSM.

«On ne sait pas encore comment les gens dans la salle vont réagir, mais on aimerait qu’ils soient bouleversés, autant qu’on l’a été lorsqu’on a reçu les premières maquettes», a expliqué Jean-François Pauzé.

«On voulait sortir de notre zone de confort et je pense que c’est réussi», a ajouté le guitariste.

Les Cowboys Fringants travaillent déjà sur leur prochain album, dont la sortie est souhaitée à l’automne 2019.