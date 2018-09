La promesse de la Coalition avenir Québec (CAQ) d’investir 200 millions $ par année pour les soins à domicile est loin d’être nouvelle, rappelle Mario Dumont.

L’idée de mettre l’accent sur les soins domestiques et de réduire les hospitalisations remonte aussi loin qu’en 1994, avec le fameux «virage ambulatoire» initié par le gouvernement du Parti québécois de Jacques Parizeau.

Au fil des élections subséquentes, des promesses similaires ont été formulées par les différents partis.

«Les gouvernements ont progressivement investi dans le maintien à domicile, concède Mario Dumont. Mais les gouvernements ont investi et en même temps, la population vieillissait, donc on n’a jamais vraiment fait le rattrapage. On court toujours!»

Il affirme que désormais, dans certains cas, les «besoins grandissent plus vite que les budgets».

L’animateur souligne qu’aujourd’hui, tous les partis semblent prêts à «donner le grand coup» de cette transition qui pourrait permettre de désengorger les hôpitaux.

«On va se dire qu’on y croit, dit-il. On espère que tous les partis sont sincères et qu’au cours des prochaines années, on verra véritablement la différence pour permettre à plus de nos personnes âgées de pouvoir rester dans leur milieu, rester dans leur maison.»

