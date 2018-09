Malala Yousafzai en visite à Montréal fin septembre

La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, sera à Montréal le 26 septembre dans le cadre de la deuxième édition d’Influence MTL.

La jeune Pakistanaise qui a fait du droit à l’éducation des filles son principal cheval de bataille clôturera l’évènement en partageant son histoire et présentera le Fonds Malala dont elle est la fondatrice.

L'évènement, qui se tiendra Place Bonaventure, est gratuit pour les enfants de 13 ans et moins et les personnes âgées de plus de 60 ans. Plus de 2000 personnes sont attendues. D’autres ateliers et conférences sont également organisés dans le cadre d’Influence MTL.

Engagée dès l’enfance pour le droit à l’éducation des fillettes, Malala Yousafzai est devenue célèbre mondialement lorsqu’elle a survécu à l’âge de 15 ans à une tentative d’assassinat par un taliban au Pakistan. Atteint par balle à la tête, elle avait été dans un état critique avant de pouvoir s’en sortir.

Cette attaque qui montrait toute la violence des talibans a fait d’elle un emblème pour le droit à l’éducation et l’émancipation de la femme. Une fois rétabli, Malala Yousafzai a poursuivi son combat et a créé le Fonds Malala, une fondation centrée sur l'éducation des filles.