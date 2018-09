Malgré les agressions, Yves Leclerc lui «amenait du bon»

Alain Fortier aurait subi les agressions de son entraîneur de soccer pendant une dizaine d’années, entre 1991 et 2001. C’est longtemps après, en 2015 qu’il a voulu dénoncer.

En entrevue au Québec Matin, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à témoigner à visage découvert, tout en revenant sur cette période difficile de sa vie.

Son ex-entraîneur de soccer l'aurait agressé sexuellement pendant 10 ans

Les agressions auraient commencé par des attouchements, quelques mois après avoir joint l'équipe de soccer, dans la région de Québec.

L’adolescent avait 14 ans lorsqu’il en a été nommé capitaine, a raconté M. Fortier en cour.

En plus de faire plusieurs activités hors terrain avec son entraîneur de 22 ans son aîné, le garçon effectuait des travaux rémunérés sur ses propriétés.

Dans la douche

Un premier événement se serait produit dans une douche lors d'une activité. M. Fortier aurait réussi à mettre fin à la tentative de masturbation en mettant du savon liquide dans les yeux de Leclerc.

Les agressions se sont toutefois répétées, et aggravées.

«Chaque fois que ça se terminait, il s’excusait [...], il redevenait le bon gars que je connaissais», a-t-il glissé au tribunal.

S'il trouve «difficile» de témoigner aujourd'hui, M. Fortier a expliqué avoir choisi de porter plainte, finalement, en 2015, parce qu'il en a besoin «pour tourner une page de son histoire».

«Pour moi ça devait un incontournable. Je dis souvent ce qu’on ne règle pas à tendance à se reproduire et même à empirer. J’ai voulu aller de l’avant. Je me suis présenté au poste de police le 2 décembre 2015 pour porter plainte contre mon agresseur. Ça va faire pratiquement trois ans, et cette semaine ç’a été la fin d’un marathon. Une semaine de cour au complet, ç’a été difficile, émotionnellement parlant. »

Malgré ce qu’il lui a fait subir, Alain Fortier relativise et refuse de considérer son entraîneur entièrement comme un monstre.

«Il amenait du bon»

«Il y a 90% de bon dans Yves, et 10% qui est mauvais. Ce qui est mauvais ce sont les agressions. C’est ce qui explique que souvent les victimes sont déchirées. Il y a des gens qui vont dire: ''Ben Alain, pourquoi tu es resté là tant d’années?'' C’est parce que c’était quelqu’un qui était représentatif pour moi, c’était quelqu’un qui en général amenait du bon. Oui il y avait les agressions, mais malgré ça, quand ça arrivait il y avait le phénomène de dissociation. C’était comme un autre Alain qui se faisait agresser. Donc je ne sentais pas ces agressions-là. C’était une charge émotive qui était à l’extérieur.»

Alain Leclerc affirme avoir été capable de vivre de cette manière pendant de nombreuses années, mais malgré tout, les dégâts sont bien présents.

Il a voulu parler à visage découvert, dévoiler son identité au grand jour afin d’inciter les victimes à dénoncer, et surtout ne pas avoir peur de le faire.

«L’arme de l’agresseur bien souvent, c’est le silence. Ils se basent là-dessus pour essayer d’en agresser d’autres et continuer. Je suis convaincu qu’il y a d’autres victimes. (...) En fin de semaine par l’entremise de Facebook, j’ai des personnes qui m’ont parlées, qui m’ont dit qui leur était arrivé à peu près la même chose.»

La décision du tribunal dans le procès d’Yves Leclerc n’a pas été rendue encore.

Alain Fortier, 41 ans, a fondé un organisme en lien avec les victimes masculines d’agressions sexuelles, en plus d’avoir écrit un livre.