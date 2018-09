Pierre Bruneau à la rencontre des citoyens de Québec

La tournée des régions de Pierre Bruneau prend fin aujourd’hui à Québec. En compagnie de son collègue Pierre Jobin, le chef d’antenne de TVA Nouvelles est allé à la rencontre des électeurs à trois semaines du scrutin du 1er octobre.

La nouvelle de l’échange du capitaine des Canadiens Max Pacioretty a quelque peu éclipsé les questions politiques, a constaté M. Bruneau. Cela ne l’a pas empêché d’entendre plusieurs citoyens de la Vieille Capitale exprimer leurs préoccupations concernant la réforme du mode de scrutin et le vote proportionnel. Un sujet sur lequel s’est ouvert le chef de la CAQ, François Legault.

«Il y a des gens qui commencent à penser à ça aussi. Ils se disent: "comme il y a de plus en plus de formations politiques, on devrait pouvoir souhaiter, à tout le moins, que notre vote compte"», rapporte Pierre Bruneau au TVA 17h.

