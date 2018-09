Près de 1000 photos de corrosion dans un rapport du MTQ

Plus de 900 photos de corrosion de pièces du pont de Québec sont visibles dans un rapport publié en janvier 2018 sur le site du ministère des Transports du Québec (MTQ) et passé inaperçu jusqu’à maintenant.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a fait référence à ce rapport dans un impromptu de presse, vendredi dernier. Comme rapporté dans Le Journal, Mme Tremblay invitait le Canadien National (CN) à prendre exemple sur le MTQ en rendant publics ses propres rapports d’inspection du pont de Québec.

Vérification faite, le rapport de 588 pages du MTQ a bien été mis en ligne sur le site Internet du ministère au début de 2018. Il est cependant extrêmement difficile de le trouver sur le site, ce qui pourrait expliquer qu’il soit passé inaperçu (le voici ici). Les photos publiées ont été prises essentiellement à l’été 2017.

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DU MTQ

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DU MTQ

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DU MTQ

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DU MTQ









Dans le rapport, on indique que «la dernière inspection générale a eu lieu le 12 octobre 2017. La prochaine est prévue en 2019. Selon l'indice de condition générale, le pont nécessite des réparations».

Sur une des fiches, on peut lire qu’il y a un «défaut du revêtement causant de la rouille à la surface et affectant de façon très importante la protection des surfaces, principalement sur la face extérieure de la poutre 3». Sur une autre, on explique qu’il y a une «perforation par la corrosion sur le support du chasse-roue à l'extrémité Nord. Corrosion moyenne jusqu'à très importante en dessous, principalement sur les supports du chasse-roue».

Malgré les images de corrosion et les commentaires très techniques qui les accompagnent, Guillaume Paradis, porte-parole du MTQ, a répété que «le pont est sécuritaire». Fin août, les deux paliers de gouvernement avaient dit la même chose à la suite de commentaires alarmistes d’un expert qui s’inquiétait carrément pour la survie du pont.

Les gouvernements continuent malgré tout à se faire rassurants.

La réfection du tablier du pont de Québec figure dans la catégorie «à l’étude» du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018 – 2028.

Réactions politiques

À l’hôtel de Ville de Québec, Québec 21 a partagé, lundi, une partie des photos du rapport sur sa page Facebook. «Il n'y a rien de rassurant dans ce rapport qui met en lumière des problématiques bien présentes d'une infrastructure sur laquelle circulent quotidiennement des milliers de véhicules. Les gouvernements doivent passer à l'action et s'assurer que la sécurité des citoyens soit garantie!», a écrit le parti d’opposition.

De son côté, le maire Labeaume a ainsi réagi lundi matin en marge d’un point de presse: «Moi, je veux être responsable et mon père qui est mécanicien m’a toujours dit que de l’oxydation sur du métal, ce n’est jamais bon», a-t-il réitéré.

- avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée