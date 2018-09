En perdant sa sœur jumelle, il y a six ans, Joyce Lalonde s’est retrouvée soudainement devant un vide immense, un vide qui «ne se remplira jamais», a-t-elle confié à Denis Lévesque dans un témoignage rempli de franchise.

Tellement qu'il lui est difficile de qualifier la douleur qu’elle a alors éprouvée. «Quand j’ai reçu l’appel fatidique, mon monde s’est écroulé, a-t-elle raconté en revenant sur cette journée noire du 25 août 2012 où sa sœur a mis fin à ses jours.

Elle venait de perdre sa confidente, sa «sœur jumelle miroir», insiste-t-elle, celle avec qui elle pouvait tout partager. «Dès la conception, on est deux. Je n’ai jamais été toute seule. On pouvait se dire n’importe quoi.»

Les jumelles n’avaient pas le même caractère, poursuit Mme Lalonde. Mais les liens de proximité qui les unissaient étaient si forts que même leurs parents n’en saisissaient pas toujours toutes les nuances.

«Mes parents ne comprenaient pas pourquoi on pouvait se battre et, cinq minutes plus tard, être dans le coin en train de rire et de jouer aux cartes», relate la femme de 54 ans.

Dans les mois qui ont suivi le décès de sa sœur, Mme Lalonde déplore n’avoir trouvé aucune ressource pour l’aider à surmonter cette terrible épreuve.

