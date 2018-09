Un citoyen de Saint-Athanase sauve un bébé lynx

En route vers son lot à bois jeudi dernier, Mathieu Patry a trouvé un lynx d’environ 4 mois en bordure d’un chemin à Saint-Athanase, dans le Bas-Saint-Laurent.

Lorsqu’il a aperçu la bête vers 7h du matin, M. Patry est débarqué de son VTT pour la voir de plus près. C’est en prenant l’animal sauvage dans ses bras que l’homme a constaté qu’il ne s’agissait pas d’un chat, mais bien d’un lynx. Ne voulant pas le séparer de sa famille et de son habitat naturel, il a décidé de quitter l’endroit et d’y retourner le lendemain.

De retour sur place à la même heure le vendredi, il entendait la bête pleurer au loin. Voulant lui laisser la chance de retrouver sa famille, il a choisi de laisser passer encore deux heures. À son retour, le lynx pleurait toujours. L’homme de 32 ans s’est donc aventuré dans le bois afin de récupérer l’animal et de l’emmener avec lui.

«Au début, il était effrayé donc plus sauvage, mais il s’est rapidement calmé. J’ai pu le nourrir avec du steak haché et de l’eau pour qu’il reprenne des forces», explique-t-il.

Mathieu Patry a rapidement communiqué avec le Zoo de Falardeau pour les informer de son étonnante découverte. Le lynx a passé la nuit dans la résidence du jeune homme avant d’être transporté à Saint-David-de-Falardeau samedi matin afin qu’il soit pris en charge par des professionnels.

L’animal se porte bien, il est presque deux fois plus petit que sa taille normale pour un lynx âgé d’environ 4 mois. Il est actuellement en quarantaine pour une période d’environ 1 mois, le temps qu’il récupère. Le lynx restera ensuite au Zoo de Falardeau, pour le grand bonheur des visiteurs!