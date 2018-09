Une entente intervient entre les parties

À deux semaines du début du procès et six ans après la crise de la légionellose qui a fait 14 morts et infecté plus de 200 personnes à Québec, les parties se sont entendues pour ratifier un règlement à l’amiable.

C’est ce qu’a fait savoir au juge Clément Samson, lundi matin, au palais de justice de Québec, Me Jean-Pierre Ménard, le procureur représentant les victimes qui ont intenté un recours collectif en 2015 contre, notamment, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale.

Le projet de règlement est, «à quelques virgules près», complété, après des négociations intenses qui se sont conclues dimanche. Selon Me Ménard, la ratification de l’entente est une «formalité».

Le document du projet de règlement a été mis sous scellé jusqu’à ce qu’il soit signé par les défendeurs. Ils ont jusqu’au 28 septembre pour le faire.

D’ici le 5 octobre, date où un avis public détaillant l’entente sera publié, aucune information sur ce qu’elle contient ne sera rendue publique.

«Un bon règlement»

«C’est un bon règlement, qui va faire l’affaire de beaucoup de gens», a commenté en marge de l’audience Me Ménard, aux côtés de Solange Allen, l’initiatrice du recours.

Cette dernière, tout sourire, s’est dite «très soulagée» et satisfaite de l’entente.

Mme Allen, dont le mari a été emporté par la légionellose en quelques jours à l’été 2012, se réjouit de ne pas avoir à vivre un procès, et du fait que les parties impliquées ont ainsi admis leurs torts dans cette affaire.

«[Ça a été] un règlement difficile à obtenir, parce qu’on n’a pas commencé à négocier au montant qu’on a convenu [NDLR: 4 à 6 M$ étaient réclamés au total], a souligné Me Ménard. On est parti beaucoup, beaucoup plus bas que ça, mais ils sont venus graduellement», a-t-il affirmé, en prenant soin de ne pas révéler de montant.

Selon lui, les défendeurs ont été «prédisposés» à convenir d’un règlement en février, après le dépôt d’expertises par la partie demanderesse qui n’ont pas été contredites.

Les personnes inscrites au recours collectif sont conviées à une rencontre à 18 h 30 lundi soir, au Patro Roc-Amadour, à Québec, pour être informées de la situation.

Les parties seront de retour en cour devant le juge Samson le 15 novembre pour finaliser le dossier.

14 morts et 220 personnes infectées

La crise de la légionellose a fait 14 morts et a rendu malades quelque 220 personnes à l’été 2012, à Québec.

Une tour de refroidissement du Complexe Place Jacques-Cartier, un immeuble appartenant à la CSQ dans le quartier Saint-Roch, a été identifiée comme la source de l’épidémie, qui a sévi entre le 26 juillet et le 8 octobre 2012.

Le recours collectif a été initié en juin 2015 par la citoyenne Solange Allen, qui a perdu son mari Claude Desjardins en quelques jours à la suite de l’éclosion de cette grave infection bactérienne.

Solange Allen, instigatrice du recours collectif relatif à l'éclosion de la légionellose au centre-ville de Québec à l'été 2012, et le procureur représentant les citoyens, Me Jean-Pierre Ménard.

Les proches des 14 personnes qui en sont mortes, en plus des quelque 220 personnes qui ont contracté la maladie durant l’épidémie, sont inscrits au recours collectif.

4 à 6 M$ en dommages, au total, étaient réclamés.

L’action collective visait dès le départ la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, François Desbiens, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) ainsi que la procureure générale du Québec (PGQ).

Récemment, deux défendeurs se sont ajoutés à l’action à la demande de la CSQ, soit trois sous-traitants de cette dernière, responsables de l’entretien des tours de refroidissement de l’édifice en cause.

De longues démarches

En 2016, la CSQ et la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale avaient tenté, sans succès, de bloquer l’action collective en s’adressant à la Cour d’appel.

Le recours collectif avait finalement obtenu le feu vert en novembre 2016.

Après trois ans d’attente pour les citoyens cherchant réparation, le procès devait s’amorcer devant le juge Clément Samson en Cour supérieure dans deux semaines.

L’éclosion de la légionellose au centre-ville de Québec avait fait l’objet d’une enquête publique de la coroner Catherine Rudel-Tessier au printemps 2013.