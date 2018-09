30 jours de prison pour avoir aidé des producteurs de cannabis

Le dirigeant de deux commerces de matériel d’horticulture de Québec et de Lévis ainsi que deux de ses employés, qui ont été trouvés coupables d’avoir aidé à la production de cannabis, ont reçu une peine de 30 jours de prison à purger les fins de semaine.

Alors que la Couronne réclamait une peine de prison de trois ans pour Dany Belley, l’administrateur d’Hydrobec et d’Hydro Rive Sud, ainsi qu’une peine de prison de deux ans pour ses employés Mathieu Deblois et Jonathan Dion, les trois coaccusés demandaient au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine, soulevant l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire pour chacun d’eux.

Le juge Jean Asselin a déclaré les peines minimales obligatoires de six mois pour Belley et Deblois et de deux ans pour Dion «inapplicables à leur égard», parce qu’elles «portent atteinte aux droits à la protection contre tout traitement ou peine cruelle ou inusitée, garantie à l’article 12 de la Charte [des droits et libertés]».

Rappelons que les trois hommes ont été reconnus coupables d’avoir par des conseils et par la vente d’équipement, aidé à la production de cannabis.

«Rôle limité»

Le juge a soulevé dans son jugement écrit «le rôle limité» que ces derniers ont eu dans l’aide qu’ils ont apportée aux producteurs. Il mentionne que les producteurs eux-mêmes ont reçu des peines de prison inférieures à ce que la Couronne réclamait pour Belley, Deblois et Dion.

Considérant leur détention provisoire, il reste aux trois accusés 16 jours de prison à purger en discontinu, suivi d’une probation de deux ans.

Quant aux deux entreprises, qui ne sont plus en activité, mais qui avaient un chiffre d’affaires à l’époque de plus d’un million, des amendes de 5000$ ont été imposées à chacune.

Les coaccusés avaient été arrêtés à la suite de l’opération Moisson, qui avait permis aux enquêteurs de la Sûreté du Québec de saisir chez des producteurs 11 000 plants de cannabis, 150 kilos de cocottes et 260 kilos de cannabis en vrac.