Arsenic: des employés d'un sous-traitant ont ressenti des malaises

Après la compagnie CCR de Montréal-Est, au tour de l’un de ses sous-traitants, Delom Services, de faire la manchette en raison d’une exposition à l’arsenic, qui peut causer le cancer du poumon si on est exposé pendant des décennies.

TVA Nouvelles a mis la main sur des rapports de la CNESST qui a mené une série d’intervention dans cette entreprise de la rue Jean-Grou, dans l’est de la métropole.

Dans le rapport de mars 2014, on peut lire qu'un «dépassement de norme pour l’arsenic a été constaté pour deux postes de travail, soit les postes journalier #1 et journalier #2».

Nous avons contacté un ex-employé de Delom Services, qui a préféré ne pas dévoiler son identité. Son travail consistait à retirer une fine couche de cuivre sur de grandes plaques qui provenait de la compagnie CCR qui se trouve à proximité.

«On avait des doutes, mais on n’était pas vraiment certains», mentionne-t-il lorsque questionné sur la question. «Il y avait des particules qui s’élevaient dans l’air au moment où on ne le savait pas encore. Une fois qu’on a eu des doutes, on a commencé à mettre des masques.»

Problèmes gastriques

L'ex-employé de Delom Services affirme que lui et d’autres de collègues du même département ont été en arrêt de travail, pour quelques semaines dans certains cas, après avoir souffert de symptômes associés à une exposition à l'arsenic.

Lui-même a souffert de problèmes gastriques et retrouvait du sang dans ses selles.

Dans le rapport d’intervention de la CNESST, daté de 2015, on explique qu'une infirmière a même effectué une surveillance médicale sur ces employés, dont la cueillette d’échantillons d’urine.

Après le rapport, l’entreprise a adopté des mesures pour une «meilleure protection, dont une aspiration à la source des poussières», souligne le directeur des opérations chez Delom, Claude Jalbert. Le travail a été fait de manière concertée avec la CNESST et le CSSS et les employés, a précisé M. Jalbert.