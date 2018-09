La caricature présument raciste de Serena Williams choque les internautes, mais pas le chroniqueur Richard Martineau.

Dans le cadre de sa chronique diffusée au «Québec Matin», il a voulu mettre une chose au clair: une caricature est une exagération des traits d’une personne. Il n’en revient pas que plusieurs crient au racisme, et encore pire, au sexisme.

Le dessin, exécuté par Mark Knight, un caricaturiste australien, représente la superstar du tennis avec de grosses lèvres, et à l'allure masculine en train de sauter sur sa raquette cassée à l'US Open.

Si plusieurs internautes, dont l’auteure J.K. Rowlings, jugent qu’il s’agit d’une caricature d’une femme noire au lieu d’être une caricature de Serena Williams, Richard a voulu défendre le caricaturiste.

«On montre dans la caricature que Serena Williams est noire. La prochaine fois que vous voyez Serena Williams à TVA Sports, regardez très bien approchez vous de votre télé : elle est noire! On la montre sur le dessin avec des grosses lèvres : Serena Williams a des grosses lèvres! On la montre avec des grosses cuisses. C’est une très belle femme, bien elle a des grosses cuisses, elle est musclée, tant mieux pour elle! En quoi c’est raciste?».

Le chroniqueur souligne que si on devait faire une caricature de lui, il aurait le menton quatre fois plus long, et il vit très bien avec cela.

