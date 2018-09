Couillard «de plus en plus mêlé» dit Legault

Les tentatives de Philippe Couillard à répétition d’imposer de nouvelles questions de l’urne ne servent qu’à cacher le mauvais bilan en santé de Gaétan Barrette, croit François Legault.

«M. Couillard s’est enfargé. Il est de plus en plus mêlé. Hier la question de l’urne c’était l’immigration. Aujourd’hui c’était l’économie. Demain ça va être quoi? Est-ce M. Couillard pense qu’il va se laver les mains de ce qu’a fait Gaétan Barrette en santé?» a lancé le chef caquiste mardi lors d’un point de presse à Laval.

En matinée, le chef libéral a affirmé que la véritable question de l’urne était «l’économie». La veille, il parlait d’immigration. En début de campagne, il croyait plutôt que «l'enjeu de l'élection était de récolter les fruits des efforts passés».

François Legault n’est pas de cet avis. «Est-ce qu’il pense que les Québécois vont se boucher les yeux [sic] sur ce Gaétan Barrette a fait en santé au cours des quatre dernières années ? Il peut bien rêver, M. Couillard», a-t-il lancé.

Il estime que le 1er octobre, le Québécois porteront un jugement sur le bilan libéral «des 15 dernières années» et que la question qu’ils vont se poser, c’est «je veux-tu 19 ans de libéraux».

L’immigration

De son côté, Philippe Couillard nie toute contradiction, même s’il a dit lundi que la question de l’urne serait celle de l’immigration. «L’immigration, les travailleurs d’ailleurs, c’est l’économie. C’est la seule raison pour laquelle on invoque la nécessité de faire venir des travailleurs d’ailleurs. C’est pour l’économie», a-t-il affirmé.

«En fait la véritable question, c’est l’économie. C’est l’économie, parce que cette question des travailleurs venus d’ailleurs c’est directement reliée à l’avenir économique du Québec», a-t-il indiqué.

M. Couillard martèle que la promesse de la CAQ de réduire les seuils d’immigration de 50 000 à 40 000 est «antiéconomique» et «contraire aux intérêts économiques du Québec.»

Pour M. Couillard, entre le PLQ et la CAQ, il y a «deux options très claires», la «fermeture et le repli» ou la «confiance et une société qui va demeurer ouverte».