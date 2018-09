Pas toujours facile pour une femme d’évoluer dans le milieu du jeu vidéo, même en 2018. L’auteure Mylène Cholette et la joueuse Stéphanie Harvey peuvent en témoigner.

Les deux femmes ont été invitées par Denis Lévesque à venir témoigner de leur connaissance du milieu. Mme Cholette a récemment écrit le scénario de la nouvelle série de TVA «Le Jeu», qui se déroule dans le milieu de la création de jeux vidéo. Stéphanie Harvey, pour sa part est mieux connue sous le nom de «Miss Harvey» et a été à cinq reprises championne du monde en jeux vidéo.

Voyez l’intégralité de l’entrevue ci-dessus.

«Moi, quand j'ai découvert ce à quoi étaient soumises les filles comme Stéphanie, je suis un peu tombée des nues, parce qu'on ne connaît pas ça dans le mainstream, souligne Mme Cholette. C'est quand même très hermétique, le milieu des jeux vidéo. Ils ont leurs vedettes, leurs codes qu'on ne connaît pas.»

Selon les statistiques partagées par les deux femmes, il y aurait environ 15 à 20 % de femmes dans le milieu des jeux vidéo, mais cette proportion baisse à 5 ou 8 % dans la conception.

«Il y a toujours un genre de mépris, une méconnaissance, une inconfiance à l'égard de leurs compétences, exprime l’auteure. On remet toujours en question leurs compétences. On tombe dans les jokes bébêtes et les trucs vraiment sexistes de base. C'est un peu à ce niveau-là, souvent, que le débat s'articule en ligne. C'est sûr que là, on est en fiction. On l'a mis vraiment de l'avant, très gros et très résumé.»

Les femmes dans ce milieu, autant dans la conception que les joueuses d’élite, sont souvent la cible de «trolls», qui leur laissent une flopée de commentaires déplaisants, vulgaires, voire menaçants.

«Je ne pense pas que c'est une problématique de jeux vidéo. Je pense que c'est une problématique de société. C'est quelque chose qu'on sous-estime, mais qui est quand même un très grand problème. La technologie a dépassé l'éducation et on n'est comme pas au courant de comment interagir, des conséquences qu'il peut y avoir en interagissant sur Internet. Mais malheureusement, les métiers du jeu vidéo et du monde en ligne, moi, je fais affaire avec ça quasiment 95% de mon métier. Ce qui fait que ces trolls-là, qui peuvent parfois faire des commentaires sur vos émissions, moi, ils font des commentaires sur pratiquement tout ce que je fais dans ma vie.»