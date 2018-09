Le changement soudain de Philippe Couillard sur la question de l’urne ce mardi a fait réagir nos jouteurs.

Le premier ministre sortant a en effet affirmé que l’économie était la «ballot question» alors qu’il avait dit lundi que c’était l’immigration.

«Il me donnait l’impression de quelqu’un qui se battait contre la gravité. Un gouvernement qui est là depuis aussi longtemps, t’as beau dire que la question est autre chose que veux-tu la question c’est: est-ce que vous êtes ou non tannés des libéraux et pour qui allez-vous voter après?», a lancé Stéphane Bédard.

«On voit aussi une tentative plus ou moins réussie de la campagne, de la "war room" de Québec d’essayer de recentrer un message qui a été improvisé par le premier ministre lui-même», a ajouté Thomas Mulcair.

