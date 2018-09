L'avion d'un couple disparu l'an dernier a été retrouvé

Les restes de l'avion d'un couple qui s'était écrasé l'an dernier dans les environs de Revelstoke, dans les montagnes de la Colombie-Britannique, ont été retrouvés.

En novembre 2017, Dominic Neron et sa petite amie Ashley Bourgeault s'étaient envolés de Penticton, dans la vallée de l'Okanagan, en direction d'Edmonton. Tous deux n'avaient toutefois jamais atteint la capitale albertaine et avaient disparu dans les environs de Revelstoke.

Les autorités et la division de recherche et sauvetage de l'armée avaient passé un peu plus de trois semaines à rechercher l'appareil, un Mooney M20, sans succès. La neige avait finalement mis fin aux recherches actives, mais le dossier était demeuré ouvert.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a expliqué, mardi, que l'avion a finalement été repéré lundi par un hélicoptère du service ambulancier de la Colombie-Britannique, à environ 18 kilomètres de Revelstoke. La GRC travaillait mardi à assembler un groupe de secouristes, d'enquêteurs et de coroners provenant de différentes organisations pour tâcher d'atteindre le site de l'écrasement, plutôt isolé.

«La GRC tient à remercier les pilotes et l'équipage de l'hélicoptère du service ambulancier de la Colombie-Britannique pour leur œil vif ayant permis de repérer l'avion», a commenté le sergent Kurt Grabinsky par communiqué.

La sœur du pilote, Tammy Neron, qui continuait à mener des projets de recherche dans l'espoir de retrouver son frère, s'est réjouie de la nouvelle. «Mon souhait de fête d'hier est devenu réalité [...]. Nos familles ne peuvent suffisamment remercier chacun d'entre vous pour votre support durant ce qui fut les 10 mois les plus difficiles de nos vies», a-t-elle écrit sur une page Facebook dédiée aux recherches.