Le PQ veut taxer tous les biens achetés en ligne

Jean-François Lisée promet de taxer tous les biens étrangers achetés sur internet, mais recule sur la proposition du Parti québécois de diminuer d’autant le taux de la TVQ pour éviter une hausse du fardeau fiscal.

«Ce qu’on a fait, c’est qu’on a utilisé une partie des revenus nouveaux qu’on pense avoir pour aider les Québécois qui sont les plus nécessiteux», a expliqué le chef péquiste mardi au cours d’une conférence de presse sur la lutte à l’évasion fiscale.

Cette somme servira à financer diverses propositions déjà dévoilées par le PQ, a-t-il poursuivi, dont la gratuité des CPE à partir du troisième enfant, ainsi que pour les familles qui ont un revenu de moins de 35 000$ annuellement. De plus, l’argent servira à financer les services aux aînés, fait valoir M. Lisée.

«Donc, cet argent-là a été réparti dans les mesures de solidarité sociale que nous avons prises», dit-il.

L’an dernier, alors qu’Ottawa refusait d’appliquer la TPS à Netflix, le PQ proposait de «percevoir désormais la taxe de vente sur les biens et services achetés à l'étranger sur internet, tout en réduisant le taux de taxation d'un montant équivalent sur l'ensemble des biens et services».

Cette approche permettait de mettre «fin à l'iniquité fiscale qui perdure entre les entreprises québécoises et les entreprises étrangères, et ce, sans augmenter le fardeau fiscal des Québécois, et sans diminuer les revenus des gouvernements», précisait le député Nicolas Marceau dans un communiqué de presse.

À ceux qui verront dans la mesure annoncée mardi une hausse du fardeau fiscal des Québécois, Jean-François Lisée réplique que «l’idée de l’équité fiscale» pour les entrepreneurs avec ceux de l’étranger «est devenue la norme et le consensus au Québec».