Moscou et Pékin veulent moins utiliser le dollar pour leur commerce

Vladimir Poutine a assuré mardi que Moscou et Pékin comptaient utiliser davantage leurs monnaies nationales, et non le dollar, pour leurs échanges commerciaux en bonne voie pour atteindre un niveau record sur fond de tensions entre la Russie et les Occidentaux.

«La partie russe comme la partie chinoise ont confirmé leur intérêt à utiliser de manière plus active les monnaies nationales pour les règlements communs», a déclaré le président russe après avoir reçu son homologue chinois Xi Jiping lors d'un forum économique à Vladivostok, dans l'extrême orient russe.

«Cela renforcera la stabilité du traitement par les banques des opérations d'import-export dans les conditions de risque persistant sur les marchés mondiaux», a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de sanctions économiques de plus en plus dures imposées par les Occidentaux à la Russie depuis l'éclatement de la crise ukrainienne en 2014.

Les États-Unis ont encore durci leur arsenal ces derniers mois sur fond d'accusations d'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump en 2016 et d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille en Angleterre en mars.

De son côté, la Chine est engagée dans une guerre commerciale avec les États-Unis depuis l'introduction par Washington de barrières douanières sur certains produits chinois, ce à quoi Pékin a répliqué par ses propres mesures.

Les relations économiques et diplomatiques entre la Chine et la Russie se sont renforcées ces dernières années alors que des tensions surgissaient entre Moscou et les Occidentaux.

Selon M. Poutine, le volume des échanges commerciaux entre Pékin et la Chine ont augmenté d'un tiers sur un an au premier semestre, atteignant 50 milliards de dollars.

«Il y a toutes les raisons de penser que d'ici à la fin de l'année, nous arriverons au niveau record de 100 milliards de dollars», a insisté le président russe.

Dès le début de la rencontre, il avait salué «des relations de confiance en matière politique, de sécurité et dans la sphère militaire».

«Notre amitié se renforce tout le temps», avait assuré son homologue chinois, appelant à atteindre «une nouvelle altitude» dans les relations.

Des soldats chinois participent aux exercices militaires Vostok-2018 lancés mardi par l'armée russe dans l'extrême orient russe avec l'implication de moyens sans précédent.