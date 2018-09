Paul McCartney et John Lennon se sont masturbés ensemble

Dans une entrevue au magazine GQ Paul McCartney s’est ouvert sur une histoire qui était jusqu'à maintenant inconnue du grand public: une séance de masturbation commune avec John Lennon et trois autres copains.

C'était avant que les Beatles connaissent du succès.

«On était un petit groupe à la maison de John. À la place de se saouler et de faire la fête, nous étions tous dans ses chaises, les lumières fermées, et quelqu’un a commencé à se masturber, alors on l’a tous fait», a-t-il expliqué.

Il ajoute qu’ils criaient des noms tels que Brigitte Bardot et déconnaient... jusqu’à ce que Lennon crie le nom de Winston Churchill et, par le fait même, mette fin à l’activité.

«C’était juste une affaire à laquelle tu ne penses pas vraiment. C’était juste un groupe. C’est vrai que ça l’air obscène quand on en parle comme ça. Il y a tellement de choses qu’on fait plus jeunes et que l’on se dit : “est-ce qu’on a vraiment fait ça?” Mais on avait du plaisir et on ne faisait pas de mal à personne... même pas à Brigitte Bardot!», a indiqué le célèbre musicien de 76 ans.

Eh oui. Maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus retourner en arrière.