SRB Pie-IX: dix contrats à accorder pour les travaux

La Ville de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ont l’intention d’accorder dix contrats liés aux travaux de construction du service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui s’amorceront cet automne, pour un montant total d’environ 263 millions $.

Le comité exécutif devrait approuver mercredi l’attribution de trois contrats à l’entreprise EBC inc. pour réaliser les travaux des lots Nord, Centre et Sud du service rapide par bus, engendrant des dépenses totales respectives de 65,7 millions $, 70,7 millions $ et 88,5 millions $.

Selon les documents de la Ville, ces sommes incluent les contingences, les incidences et les taxes, de même que des revenus pour les incidences de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), et remboursables par l’ARTM.

Le service rapide par bus sera construit sur le boulevard Pie-IX et permettra de lier l’est de Montréal à Laval. Un total de 17 stations seront aménagées sur une distance de 11 km.

Le conseil d’administration de l’agence gouvernementale a d’ailleurs déjà octroyé les contrats au mois d’août, et ils devront être aussi accordés au conseil municipal de septembre.

Les coûts sont financés approximativement au tiers par la Ville et au deux tiers par l’ARTM, sauf pour le lot Sud qui inclue aussi des parts à la charge d’entreprises des réseaux techniques urbains.

Les contrats imposent une série de pénalités et de contraintes, dont un délai de quatre ans pour réaliser les travaux, qui devront se terminer à l’automne 2022. Les contrats exigeaient aussi des clauses d’expérience.

Autres contrats

En plus des contrats à EBC inc., le comité exécutif et l’ARTM devraient attribuer sept autres contrats pour des services professionnels liés au SRB Pie-IX, entre autres pour la surveillance des travaux, la surveillance environnementale et en santé et sécurité.

L’ensemble de ces contrats totalise un montant de 38,4 millions $, avec les contingences et les taxes.