Un aperçu des cours d’éducation sexuelle

Les commissions scolaires de Montréal, Laval et de la Pointe-de-l'île ont préparé un programme d'éducation à la sexualité qui sera offert à tous les élèves du primaire et du secondaire.

Cela sera fait progressivement jusqu'au début de l'année prochaine, mais le matériel est prêt. Une série de vidéos a été réalisée pour les élèves du primaire.

«Il y a déjà chez nous plus de 300 personnes qui ont suivi la formation», affirme Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal.

Les enseignants qui le désirent offriront l'enseignement à la sexualité à raison de cinq heures par année au primaire et quinze heures au secondaire à l'intérieur de leurs cours.

«Ça peut être dans la portion sciences, ça peut être en français», précise Mme Harel Bourdon.

Ils recevront l'appui du CLSC, de sexologues et de la Fondation Marie-Vincent.

«Ça pourrait être, par exemple, des élèves qui ont des jeux sexuels dans les toilettes de l'école, et il y a un élève, par exemple, qui pose des gestes sur d'autres enfants, explique Annie Fournier, de la Fondation Marie-Vincent. Et là, on est pris avec cette situation-là. Comment on intervient?»

Des parents d'enfants de niveau primaire trouvent toutefois qu'il est beaucoup trop tôt pour parler d'éducation sexuelle à l'école.

«C'est un programme qui est obligatoire pour tous nos élèves, et les exemptions, si exemptions il y a, se feront au cas par cas», souligne Miville Boudreault, président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Le matériel pédagogique pourra être transmis à toutes les autres commissions scolaires des différentes régions, là où de nombreux enseignants ne savent toujours pas à quoi s'en tenir.

«On ne peut pas être prêts parce que dans les milieux présentement, dans les conseils d'établissement, on n'a même pas commencé à parler du cours d'éducation à la sexualité», indique Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement.