Une médecin a été «trop expéditive»

Une médecin de Westmount qui cumulait les plaintes de patients mécontents a reconnu mardi avoir fait une consultation à la va-vite et tenter de se rattraper par la suite.

La Dre Eva Pordan, qui travaillait dans une clinique sans rendez-vous de l’île de Montréal, s’expose à une radiation temporaire de deux mois et 6000 $ d’amende pour avoir négligé d’effectuer un examen physique approprié en mai 2015 sur une patiente en douleurs.

Cette patiente âgée, dont l’identité est protégée, s’était présentée à sa clinique pour des maux à l’intérieur des cuisses qu’elle peinait à bien identifier et expliquer. Insatisfaite de sa consultation de quelques minutes, elle a porté plainte au Collège des médecins.

Elle fait des ajouts

Dans la copie de son dossier médical à la clinique Westmount Square, obtenue par le syndic adjoint du Collège, le rapport de consultation ne note aucun examen physique, aucun diagnostic et qu’une prescription d’acétaminophène.

Or, lorsque le syndic adjoint a demandé des explications à la Dre Pordan, elle a fourni un rapport de consultation contenant un diagnostic d’arthrose et une référence en physiothérapie, n’indiquant nulle part avoir fait ces ajouts plus de deux ans après la consultation. Elle a admis son erreur mardi, plaidant coupable d’entrave au travail du syndic.

Depuis 2008, la médecin de famille cumulait aussi au moins cinq plaintes d’autres patients critiquant ses « évaluations trop expéditives », ce qui lui a valu des mises en garde du Collège qui lui a demandé de suivre un stage de tutorat.

Grand stress

La Dre Pordan a reconnu ses torts devant le Conseil de discipline, se disant déçue de la façon dont elle avait géré certains patients. Elle a dit qu’elle ressentait un grand stress dans la clinique quand elle voyait tous les patients qui attendaient et qu’elle cherchait toujours à en soigner le plus possible.

Mais qu’aujourd’hui, elle a appris à ralentir la cadence et à rassurer davantage ses patients.

La dame ayant porté plainte était présente et a simplement dit « vouloir que les médecins soignent leurs patients ». Elle a même serré dans ses bras la Dre Pordan après l’audience.

Le Conseil de discipline a pris la cause en délibéré et rendra sa décision d’ici 90 jours.