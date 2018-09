10 choses à retenir de la présentation d'Apple

Apple a dévoilé trois nouveaux modèles de iPhone, mercredi, en Californie, en plus d’une nouvelle génération d’Apple Watch. Voici tout ce que vous devez savoir de la présentation qui s’est tenue à Cupertino, en Californie.

1. Apple a lancé son téléphone «le plus avancé»

Avec le iPhone Xs (prononcé «10s») et le iPhone Xs Max, Apple poursuit sa segmentation haut de gamme, inaugurée l’an dernier avec le lancement du iPhone X. Les deux modèles sont toujours équipés d’un écran OLED et munis de la technologie «Face ID», comme leur prédécesseur. La version Xs dispose d’un écran de 5,8 pouces tandis que la version Xs Max d’un écran de 6,5 pouces, le plus large jamais créé pour un iPhone.

2. Un iPhone plus «abordable»

En parallèle, Apple a annoncé la mise sur le marché du iPhone Xr, muni d’un écran LCD «liquid retina» plutôt qu’OLED, comme son grand frère, mais lui aussi muni de la technologie «Face ID». Il sera disponible en six couleurs : blanc, noir, bleu, jaune, corail et rouge.

3. Le coût

Le iPhone Xr se vendra à un prix de base de 749 $ US, le iPhone Xs à partir de 999 $ US et le iPhone Xs Max à partir de 1 099 $ US. La version avec un espace de stockage de 512 GB (une première) pourrait avoisiner, voire dépasser, les 2 000 $ CAN.

4. La durée de vie de la batterie

Apple promet que la durée de vie de la batterie de l’iPhone Xs sera 30 minutes plus longue que celle du iPhone X et 90 minutes plus longue dans le cas du Xs Max. Pour ce qui est du iPhone Xr, Apple promet une durée de vie 90 minutes plus longue en comparaison avec l’iPhone 8 Plus.

5. L’appareil photo

L'écran OLED et l'appareil photo des modèles Xs permettent tous deux de mieux profiter de la vidéo et des applications de réalité augmentée. Les deux modèles sont munis d’une double caméra arrière de 12 mégapixels chacun. L’objectif frontal, lui, possède une caméra de 7 mégapixels. Quant au iPhone Xr, il est muni d’une caméra simple de 12 mégapixels à l’arrière.

6. La profondeur de champ et le «smart HDR»

Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité permettant de modifier la profondeur de champ après que la photo ait été prise. La caméra sur le iPhone Xs sera aussi équipée de la fonction «smart HDR», qui capture plusieurs photos en un clic et les combine pour créer une qualité d'image optimale. Cela permet notamment aux photographes d’améliorer les contrastes, la luminosité et les ombres, tout en éliminant les erreurs.

7. La nouvelle Apple Watch

Apple a dévoilé sa série Apple Watch 4, qui comprend un écran plus large et un design plus arrondi. L'Apple Watch 4 se vendra entre 399 $ US et 499 $ US; la série 3 demeure sur le marché à un prix de 279 $ US.

8. Parler avec l’Apple Watch

Apple promet une meilleure qualité audio pour l'Apple Watch 4 ainsi qu'une meilleure réceptivité du signal cellulaire. Le microphone a également été déplacé, ce qui devrait permettre de meilleures conversations téléphoniques avec l’appareil.

9. L’Apple Watch et la santé

L’Apple Watch Series 4 détecte les chutes, de sorte que si vous demeurez immobile durant plus d’une minute après qu’une chute ait été détectée, la montre contactera automatiquement les services d’urgence.

Trois nouvelles fonctions cardiaques (détection d'une basse fréquence cardiaque, rythme cardiaque irrégulier et électrocardiogramme) sont annoncées sur l'Apple Watch 4. Toutes ces fonctions ont d’ailleurs été approuvées par la FDA, l’autorité américaine qui régit le secteur de la médecine aux États-Unis.

10. Les dates à surveiller

Le iPhone Xs et le iPhone Xs Max seront disponibles en précommandes à partir du 14 septembre et prêts à être livrés le 21 septembre.

Le iPhone Xr sera disponible en précommande à partir du 19 octobre et prêt à être livré à partir du 26 octobre.

Le logiciel d’exploitation iOS 12 sera lancé le 17 septembre.