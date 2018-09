209 interventions pour des surdoses en un an

TVA Nouvelles a obtenu auprès d’Urgences-santé le bilan de la dernière année des interventions en lien avec des surdoses à Montréal et à Laval. On en dénombre 209 entre août 2017 et cette semaine.

En détail, 25 interventions reliées à des surdoses ont eu lieu en août 2017 alors que la crise des opioïdes battait son plein dans la métropole.

Nombres d'interventions selon le mois

Septembre 2017: 27

Octobre 2017: 21

Novembre 2017: 20

Décembre 2017: 10

Janvier 2018: 16

Février 2018: 5

Mars 2018: 3

Avril 2018: 6

Mai 2018: 21

Juin 2018: 28

Juillet 2018: 11

Août 2018: 16

Au 10 septembre 2018: 6

Total : 209

Plusieurs vies sauvées

Quant à la naloxone, ce fameux antidote aux opioïdes, elle a été administrée par les paramédics à 128 patients au cours de la dernière année.

De nombreuses vies ont été sauvées par Urgences-santé.

On déplore malgré tout 144 décès en un an, selon la Direction de la santé publique de Montréal.

«Il y a un kit qui se donne par injection intra musculaire, explique Dre Carole Morissette de la Direction de la santé publique. De 2015 à 2017, on a beaucoup formé les intervenants communautaires ainsi que les proches à l’utilisation de cette forme de naloxone.»

La médecin souligne que le médicament est dorénavant plus accessible.

«Depuis cet été, on a aussi accès, grâce au programme universel d’accès à la naloxone du gouvernement du Québec, à une forme qui est beaucoup plus facile à administrer par quelqu’un qui connaît moins bien le protocole d’injection de la Naloxone, dit-elle. N’importe qui peut facilement apprendre à utiliser le narcan par intranasal. On fait la promotion des deux formats auprès des usagers.»