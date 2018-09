Anne Émond s'attaque au culte de l'image dans «Jeune Juliette»

Même si ce n'est pas en réaction à ses trois premiers longs métrages – les drames «Nelly», «Les êtres chers» et «Nuit #1» – qu'elle a écrit et tourne actuellement «Jeune Juliette», un film léger et lumineux, la cinéaste Anne Émond avait besoin de ce nouveau projet.

«Il faillait que je sorte de cet univers-là, a-t-elle reconnu sur le plateau installé à Rosemère, près de Montréal. Il n'y a pas de sexe, pas de violence, pas de suicide, pas de dépression... C'est sûr que ça fait du bien, mais ça fait surtout du bien de raconter une histoire du côté de l'espoir. Oui, il y a des problèmes, mais à aucun moment Juliette ne remet en question la vie sur terre. Elle fait face à l'adversité et s'en sort gagnante.»

Vision optimiste

C'est que Juliette, 12 ans, elle est la cible de moqueries des autres élèves de son école secondaire en raison de son surpoids. Par contre, elle ne s'en formalise pas.

«Elle est différente des autres, elle se fout de leur avis, elle se concentre sur elle-même, elle trouve ça con d'essayer d'être dans les standards et d'essayer de ressembler à tout le monde», a détaillé son interprète, Alexiane Jameson.

Elle aussi grosse durant sa jeunesse, Anne Émond a reconnu que le scénario de «Jeune Juliette», celui dont elle a accouché «le plus facilement et le plus rapidement», est à contre-courant du culte de l'image.

«Ce n'est pas parce que tu es gros, différent ou que tu te fais niaiser au secondaire que tu vas mourir, mal virer et devenir dépressif. Ça se peut que ça aille bien, assure-t-elle. C'est pour ça que j'ai voulu le traiter avec des lunettes positives.»

Casting difficile

Les recherches pour trouver celle qui allait prêter ses traits à Juliette, un personnage bâti «loin des clichés de la petite fille populaire et parfaite», a résumé Alexane Jamieson, n'ont par contre pas été de tout repos.

Anne Émond et son équipe ont rapidement été confrontés à la réalité de l'importance accordée à l'image du corps chez les enfants.

«Dès le début, on s'est rendu compte que dans les agences, il y a des petites filles avec des visages parfaits, avec des corps parfaits, mais il n'y a pas beaucoup de diversité physique, que ce soit ethnique ou corporelle. Des jeunes filles et des jeunes homme en surpoids, il n'y en a pratiquement pas. Ça en dit beaucoup sur notre société.»

Étalé sur 29 jours, le tournage de «Jeune Juliette» sera complété à la fin du mois. La sortie du film est prévue en 2019. La distribution comprend également Robin Aubert, Antoine Desrochers, Sandra Dumaresq et Stéphane Crête.