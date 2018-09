Apple dévoile ses nouveaux modèles d'iPhone

Apple devrait dévoiler mercredi, parmi une série de nouveaux produits à la pomme, trois nouveaux modèles d’iPhone lors de son keynote 2018.

Suivez les annonces de Tim Cook en direct dans la vidéo ci-dessus.

Selon les informations qui ont coulé quelques heures avant le lancement de l’événement très attendu du côté de Cupertino, en Californie, Apple dévoilera trois nouveaux téléphones déclinés à partir de son modèle X «10», soit le iPhone Xs, le iPhone Xs Max et le iPhone Xr.

Ce dernier serait disponible dans une série de différentes couleurs : noir, blanc, rouge, jaune, corail et bleu. Il s’agirait d’un rare modèle «abordable» pour Apple, qui mise dorénavant sur une segmentation haute de gamme de ses produits pour augmenter ses revenus.

D’autres annonces sont attendues, notamment en ce qui concerne la nouvelle génération de l’Apple Watch et la date de sortie du logiciel d’exploitation iOS 12.

13 h - Le PDG d'Apple Tim Cook fait son entrée sur la scène après une mise en scène à la «Mission Impossible»

13h05 - Apple s'apprête à livrer son deux milliardième appareil iOS

13h08 - «Apple Watch est la montre numéro un, point final», dit Tim Cook

13h13 - Apple dévoile sa série Apple Watch 4, qui comprend un écran plus large et un design plus arrondi

Apple dévoile sa série Apple Watch 4, qui comprend un écran plus large et un design plus arrondi #appleevent pic.twitter.com/2c4xLzgSdJ — TVA nouvelles (@tvanouvelles) September 12, 2018

13h16 - Apple promet une meilleure qualité audio pour l'Apple Watch 4 ainsi qu'une meilleure réceptivité du signal cellulaire

13h19 - L’Apple Watch Series 4 détecte les chutes. Si vous demeurez immobiles durant plus d’une minute après qu’une chute ait été détectée, la montre contactera automatiquement les services d’urgence

13h22 - Trois nouvelles fonctions cardiaques (détection d'une basse fréquence cardiaque, rythme cardiaque irrégulier et électrocardiogramme) sont annoncées sur l'Apple Watch 4

13h34 - L'Apple Watch 4 se vendra entre 399 $ US et 499 $ US; la série 3 demeure sur le marché à un prix de 279 $ US

13h41 - Apple dévoile le iPhone Xs (écran OLED de 5,8 pouces), «le iPhone le plus avancé que nous n'ayons jamais créé», selon Tim Cook

13h44 - Apple dévoile une version «plus» du Xs, soit le iPhone Xs max, avec un écran OLED de 6,5 pouces

Le nouveau iPhone Xs Max est le iPhone avec l'écran le plus large jamais construit par la compagnie (6,5 pouces) #appleevent pic.twitter.com/qRceFvq1If — TVA nouvelles (@tvanouvelles) September 12, 2018

13h50 - Pour la première fois, un iPhone sera disponible avec un espace de stockage de 512 GB

14h10 - La caméra sur le iPhone Xs sera équipée de la fonction «smart HDR», qui capture plusieurs photos en un clic afin de créer de meilleures photos HDR. Cela permet aux photographes d’améliorer les contrastes, la luminosité et les ombres, tout en éliminant les erreurs

14h15 - Le iPhone Xs permet de modifier la profondeur de champ d’une photo après qu’elle ait été prise

14h20 - La durée de vie de la batterie du iPhone Xs est 90 minutes plus longue, selon Apple

14h30 - Apple dévoile le iPhone Xr, une version plus «abordable» du Xs. L'écran est LCD plutôt qu'OLED, comme son grand frère, mais possède aussi le «FaceID»

14h34 - La durabilité de la batterie du iPhone Xr est 90 minutes plus longue que celle du iPhone 8 Plus

14h40 - Le iPhone Xr se vendra à partir de 750$ US le Xs à partir de 1000$ US et le Xs Max à partir de 1100$ US

Hausse des prix

L'an dernier, Apple avait présenté trois modèles, dont le coûteux iPhone X («10») et son déverrouillage par reconnaissance faciale, marquant le dixième anniversaire du téléphone intelligent. Il était vendu à partir de 999 dollars aux États-Unis.

Le cabinet IDC prévoit un petit recul des ventes de téléphones intelligents en 2018 à 1,46 milliard d'unités, avec une reprise modérée à partir de 2019 grâce au marché indien, à la reprise du marché chinois ou à l'arrivée de l'internet mobile ultrarapide 5 G.

La présentation d'Apple intervient en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, marché très important pour Apple, qui y assemble également un grand nombre de ses appareils.

Son PDG Tim Cook a déjà prévenu qu'une nouvelle salve de taxes douanières de la part de Washington sur les importations chinoises pourrait faire augmenter les prix de certains appareils, comme les montres par exemple.