Ariana Grande aidait Mac Miller à rester sobre

Ariana Grande a été rendue responsable du décès de son ex, Mac Miller, par plusieurs internautes, mais un ami du rappeur, Shane Powers, a pris sa défense. Il a expliqué le rôle que la chanteuse a tenu auprès de son ami défunt pour l’aider à rester sobre.

Mac Miller est mort à l’âge de 26 ans, vendredi dernier (7 sept 18), des suites d’une apparente overdose. Pour ce proche du rappeur, rendre responsable Ariana Grande est une calomnie.

«Ariana n’a pas tué Mac. Mac a tué Mac. Laissez-la tranquille. Il serait furieux contre QUICONQUE raconte ce genre de m*rde. Je le sais. Laissez-la tranquille», a-t-il publié sur Twitter en réponse à un internaute.

Il a ensuite expliqué combien elle s’était battue à ses côtés pour qu’il reste sobre.

«Elle était son p*tain de G (gangster). Il n’y a eu personne qui l’a soutenu autant qu’Ariana pour qu’il reste sobre. Je l’ai vu, j’étais là, j’ai eu plusieurs appels de sa part à elle: «Comment je peux l’aider ? Qu’est-ce que je dois faire ?». Cette petite fille était incroyablement impliquée et a été d’une aide essentielle pour qu’il reste en bonne santé. Parce que, qu’il soit un toxicomane ou non, la façon dont il avait de faire la fête n’était pas saine. Mais je vais vous dire – il n’y avait personne dans sa vie de plus prêt à monter au créneau pour qu’il reste sobre et elle a été une force stabilisatrice incroyable, elle l’a profondément aidé pour qu’il reste sobre, point final», a-t-il ajouté.

Ariana Grande ne s’est pas exprimée publiquement suite au décès de son ex-compagnon. La chanteuse a néanmoins publié une photo touchante de Mac Miller sur son compte Instagram au lendemain de son décès.