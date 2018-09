Ce qu'il faut retenir de la 21e journée de campagne électorale

La campagne bat toujours son plein en ce mercredi 12 septembre alors que les chefs des quatre principaux partis politiques font diverses annonces: grand décloisonnement en santé, cadre financier, revenu minimum garanti et troubles de neuro-développement chez les enfants ont fait parti des discussions.

PLQ

- Cadre financier : le PLQ liquidera toutes ses «marges de manœuvre»

Misant sur des prévisions économiques plus optimistes pour payer ses engagements, Philippe Couillard, s’il est réélu, liquidera la totalité des «marges de manœuvre» dégagées grâce à sa gestion «rigoureuse» des finances publiques.

PQ

- Le PQ prône un «grand décloisonnement» en santé

Affirmant que «les libéraux ont fait beaucoup de mal à notre système de santé», les candidats péquistes de la région de Québec veulent «décloisonner» les pratiques en santé.

CAQ

- La CAQ s'attaque aux troubles de neuro-développement chez les enfants

La CAQ promet de débloquer 40 millions $ pour mettre en place un dépistage systématique des troubles d’apprentissages chez les bambins de zéro à cinq ans.

- La vente de Rona à Lowe’s était justifiée, croit Christian Dubé

«Preuve du déclin tranquille de l’économie du Québec» pour François Legault, la vente de Rona à l’américaine Lowe’s était pourtant justifiée, a affirmé la semaine dernière Christian Dubé, l’ex-vice-président de la Caisse de dépôt et placement et nouveau no 2 de la Coalition avenir Québec (CAQ).

- La Meute «sur le bord du racisme» dit Legault

François Legault rejette l’amour de la Meute, un groupe identitaire qui est sur «le bord» d’être ouvertement raciste, selon le chef caquiste.

- Legault pourrait réaugmenter les quotas d’immigration dès 2021

Un gouvernement Legault pourrait réaugmenter les quotas d’immigration dès 2021 si ses politiques d’intégration ont du succès.

- Au tour de la CAQ d’attaquer le cadre financier du PLQ

Le cadre financier du Parti libéral relève de la «pensée magique», selon François Bonnardel de la Coalition avenir Québec, qui a elle-même été accusée par son rival d’avoir laissé des trous dans son propre cadre.

QS

- Un ancien aspirant-chef péquiste appuie un solidaire

L’ancien candidat péquiste Pierre Céré a déclaré que le Parti québécois, c’est «fini». Il appuie maintenant le candidat solidaire Andrés Fontecilla, qui a des chances de déloger les libéraux dans Laurier-Dorion à Montréal.

- QS souhaite tester le revenu minimum garanti

Parce que 800 000 personnes vivent dans la pauvreté au Québec, Québec solidaire veut mettre en place deux mesures pour favoriser une lutte durable à la pauvreté, si la formation de gauche prenait le pouvoir le 1er octobre prochain.