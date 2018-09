Cristiano Ronaldo ouvrira à Paris son prochain hôtel «CR7»

L'international portugais Cristiano Ronaldo a choisi Paris pour installer son sixième hôtel de la marque «CR7», dont l'ouverture est prévue en 2021, a annoncé mercredi à Lisbonne le groupe hôtelier Pestana, associé à la vedette du ballon rond dans ce projet.

L'hôtel quatre étoiles de 210 chambres, soit le plus grand du réseau «CR7», «représente un investissement de 60 millions d'euros» et sera situé sur la «rive gauche» à Paris, entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon, a indiqué le groupe Pestana.

À l'instar des autres hôtels de la chaîne «CR7», les investissements sont réalisés à 50-50 entre le quintuple Ballon d'or de 33 ans et Pestana, qui assure la gestion des établissements, a précisé le groupe hôtelier.

«Il est tout à fait sensé que la marque Pestana CR7 s'installe à Paris, une des villes les plus visitées du monde», a souligné le joueur de la Juventus de Turin, cité dans un communiqué de presse.

L'attaquant, qui prépare sa reconversion dans le monde des affaires depuis longtemps avait inauguré en 2016 ses premiers hôtels à Lisbonne et Funchal, sa ville natale et capitale de l'île de Madère.

D'ici 2020, trois autres hôtels devraient ouvrir leurs portes à Madrid, New York et Marrakech.

À terme, la chaîne «CR7», une des quatre marques du groupe Pestana, comptera «près de 800 chambres dans six destinations» touristiques importantes dans le monde, a souligné le groupe numéro un de l'hôtellerie portugaise, également originaire de Madère.