Débat des chefs en anglais: un précédent «irresponsable»

Le Mouvement Québec français (MQF) déplore la participation des chefs des partis politiques au débat en anglais qui se tiendra la semaine prochaine, estimant qu’il créera un précédent «irresponsable», en plus de contribuer au déclin du français.

Le Mouvement, qui a pour mission de promouvoir et de défendre la langue française, en appelle au sens de la responsabilité des leaders et leur demande de se «montrer cohérents et exemplaires eu égard au statut du français comme seule langue commune au Québec, principe qu’ils ne sauraient sacrifier sur l’autel du clientélisme politique», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

«Créer un tel précédent, c’est irresponsable. Si les chefs vont de l’avant, il ne se passera plus une seule campagne électorale à l’avenir sans qu’on ne presse les groupes médiatiques et les partis politiques de tenir pareil débat national en anglais», a déploré Maxime Laporte, président du MQF.

Ce dernier croit qu’il n’est pas trop tard pour reculer.

«C’est ainsi que l’anglicisation prend forme dans notre quotidien au Québec, a ajouté M. Laporte. C’est ce type de reculs significatifs qui, s’additionnant les uns aux autres, contribuent à affaiblir notre langue. Ne nous surprenons pas, après cela, du fait que les francophones sont en voie de devenir minoritaires sur l’île de Montréal.»

Le MQF croit que l’argument de représentation ne tient pas la route puisqu’il y aurait alors un débat en langues autochtones, en espagnol, en créole, en arabe ou en mandarin.