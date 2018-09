Délit de fuite à Shawinigan

Un conducteur qui fuyait un automobiliste après l'avoir heurté a happé un piéton, le blessant grièvement, en fin d'après-midi à Shawinigan.

Selon la Sûreté du Québec, la série d'accidents s'est amorcée vers 16 h 15 sur l'avenue de Grand-Mère lorsque le suspect, au volant de son véhicule, a heurté une voiture, avant de poursuivre son chemin. L'automobiliste qui a été heurté a alors entrepris de suivre le fuyard, a raconté Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Un peu plus loin, à l'angle de la rue de l'Union et de la rue Sanscartier, le fuyard a foncé dans un piéton. Une fois de plus, il a pris la fuite, sans s'arrêter pour porter assistance à sa victime. Cette dernière, un homme de 46 ans, a subi d'importantes blessures qui laissaient craindre pour sa vie en soirée.

Alertés, les policiers ont finalement retrouvé le suspect, un homme de 23 ans, à l'angle de la 7e Rue et de la 8e Avenue, où ils ont procédé à son arrestation.

Le suspect pourrait éventuellement faire face à des accusations, incluant pour délit de fuite.

Plusieurs enquêteurs de la SQ, incluant deux reconstitutionnistes en scène de collision, ont été dépêchés sur les lieux pour mener l'enquête.