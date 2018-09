Le PLQ liquidera toutes ses «marges de manœuvre»

Misant sur des prévisions économiques plus optimistes pour payer ses engagements, s’il est réélu, Philippe Couillard liquidera la totalité des «marges de manœuvre» dégagées grâce à sa gestion «rigoureuse» des finances publiques.

Les libéraux prévoient ainsi dépenser chacun des 950 millions $ en revenus additionnels confirmés par la vérificatrice générale il y a un mois.

Philippe Couillard et Carlos Leitao s’attendent également à ce que leurs efforts de lutte contre le recours aux paradis fiscaux et l’encadrement des entreprises de «la nouvelle économique» comme Netflix permettent, à terme, de récupérer 150 millions $ de revenus supplémentaires dans les coffres de l’État québécois sur cinq ans. À cela s’ajoutent 250 millions $ de plus en mesure de «performance et efficacité de l’État».

Le cadre financier dévoilé mercredi matin par le Parti libéral du Québec repose aussi sur une révision à la hausse du PIB nominal, qui passe de 3,3% à 3,5% en moyenne pour 2018-2022.

Le Parti libéral du Québec entend donc payer la totalité de la facture que représentent ses nouveaux engagements, qui totalisent 2,4 milliards $ à terme, en utilisant toutes les nouvelles «marges de manœuvre» financières dégagées.

Santé et éducation

Les libéraux, qui s’engagent à maintenir l’équilibre budgétaire au cours des quatre prochaines années, promettent d’augmenter les dépenses en éducation d’au moins 4% par année, et d’un «minimum» de 4,2% en santé.

À titre comparatif, lors de la présentation de son cadre financier, François Legault s’est engagé à augmenter les budgets en santé et en éducation de 4,1% et de 3,5% par année respectivement.

Au chapitre des infrastructures, le PLQ promet de bonifier le Plan québécois 2019-2029 en ajoutant 1 milliard $ par année, entre autres pour rénover des écoles et en construire des nouvelles, répondre aux « défis de la mobilité » et améliorer l’accès et la qualité du réseau de soins de santé.

Provisions de 8 milliards $

Le cadre financier libéral comporte des provisions et des marges budgétaires de 8 milliards $ en raison des menaces actuelles d’instabilité économique.

Contrairement à Québec solidaire, le PLQ souhaite maintenir les versements au Fonds des générations. Les versements à la dette en provenance de ce fonds seraient de 2 milliards $ par année jusqu’en 2023.

Le PLQ soutient avoir respecté la mise en forme des Cadres financiers électoraux proposée ce printemps par l’Association des économistes québécois, en collaboration avec la Chaire en fiscalité et en finances publiques.

Le Parti québécois devrait annoncer son cadre financier jeudi, le jour du premier débat des chefs.