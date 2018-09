Les choses à faire pour prendre bien soin d’un héritage reçu

Vous avez reçu un héritage ? Voici les gestes à poser pour ne pas dilapider votre pécule et prendre les bonnes décisions.

Au cours des prochaines années, c’est le plus important transfert de patrimoine qui devrait avoir lieu, cette fois entre les baby-boomers et leurs héritiers. Or, lorsqu’ils reçoivent un héritage, nombreux sont ceux qui planifient peu ou mal cette soudaine arrivée de fonds, faisant des choix qui mettront leur pécule en péril. Comment mettre cet argent à l’abri des dépenses impulsives et l’utiliser au mieux de vos intérêts ?

Réfléchir avant d’agir

Premier principe de base : ne jamais prendre de décision sur un coup de tête. « Recevoir un héritage comporte aussi une part émotionnelle – la tristesse d’avoir perdu un être cher - ce qui nous rend plus susceptibles de déraper. On recommande donc de placer immédiatement l’argent dans un compte épargne à haut rendement, afin de prendre le temps de réfléchir à ce que l’on souhaite en faire. Cela permet de prendre un pas de recul », conseille Antoine Chaume, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Lafond.

Plan de match

Deuxième geste à poser : faire un état des lieux. Autrement dit, réaliser l’inventaire de ses dettes de consommation (cartes et marge de crédit, prêt personnel, prêt automobile, etc.) et déterminer celles qui sont le plus coûteuses à cause d’un taux d’intérêt élevé.

Avec ce bilan en main, il sera possible d’établir une stratégie en fonction des priorités, mais aussi des objectifs à court, moyen et long terme.

«On pourra alors établir un plan de dépenses selon les buts que l’on souhaite atteindre», précise Antoine Chaume. Concrètement, ce plan vous aidera à établir de quelle façon vous pourrez alléger ou même éliminer vos engagements financiers actuels, tout en planifiant l’avenir.

Optimiser

Maximiser l’utilisation d’un l’héritage nécessite un exercice de planification stratégique. « Débarrassez-vous des dettes qui vous coûtent le plus cher et optimisez vos placements en cotisant à vos REER et CELI inutilisés. Si vous avez des enfants, investissez dans un REEE. Un remboursement hâtif de l’hypothèque peut aussi être une bonne idée dans certaines situations et selon le profil de la personne », indique Antoine Chaume. Il n’existe pas de recette magique et chaque situation devrait être analysée en fonction de l’étape de vie à laquelle on en est rendu. Ainsi, un individu plus proche de l’âge de la retraite n’aura évidemment pas les mêmes objectifs qu’un plus jeune. Faire appel à un professionnel – un planificateur financier – vous aidera à trouver les véhicules de placement les plus intéressants sur le plan fiscal et à éviter certains pièges. « Lorsqu’on est marié, il faut se rappeler que certains véhicules ont un impact sur le patrimoine familial. Par exemple, un héritage ne fait pas partie du patrimoine, mais si vous en utilisez une partie pour cotiser à votre REER, cette cotisation entrera dès lors dans le patrimoine », prévient M.Chaume.Conseils

Utilisez une petite portion de l’héritage pour concrétiser un objectif ou un rêve que vous caressez depuis longtemps : faire un voyage en famille, acheter un bateau, etc., afin de combler un désir à court terme.

Lorsque l’on touche un héritage important, les demandes émanant de l’entourage, famille et amis, montent en flèche ! Ne cédez pas à la pression et pour éviter les incidents diplomatiques, demandez à votre planificateur financier de gérer leurs attentes.

Attention : ne tombez pas dans le piège d’achats de biens qui augmenteraient considérablement vos dépenses : voiture luxueuse, maison coûteuse, etc. « Même si c’est tentant, ne posez pas de gestes qui feraient grimper radicalement le coût de la vie, tâchez de garder le même niveau qu’auparavant », suggère Antoine Chaume.