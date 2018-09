Montréal investit 16 millions pour se procurer la Suite Google

Les employés de la Ville de Montréal vont cesser dès l’an prochain d’utiliser des «logiciels désuets» en vertu d'un contrat de 16 millions $ qui a été accordé à la firme Onix Networking Canada pour l’acquisition de nouveaux outils de bureautique et de collaboration en infonuagique.

Cet investissement permettra à la métropole de poursuivre son virage numérique. Elle utilisera dorénavant la Suite Google qui, croit-on, «améliorera la performance organisationnelle de la Ville de Montréal en déployant des outils de travail qui favorisent la mobilité, le partage d’information et le travail collaboratif».

«Malgré toutes les avancées dans le domaine des technologies et de l’information, la Ville de Montréal utilise toujours des logiciels désuets qui ne répondent plus au standard technologique. Aujourd’hui, la Ville de Montréal fait le saut technologique dans un souci d’offrir de meilleurs services aux Montréalaises et aux Montréalais», a expliqué la mairesse Valérie Plante, par communiqué.

«En prenant ce virage de modernisation, nous allons nous doter de meilleurs outils de travail, plus agiles et innovants, qui nous permettront de bonifier l’expérience citoyenne tout en réalisant des économies», a soutenu le responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information et de l’innovation et de l’enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, François William Croteau.