Un enfant de 8 ans happé par un train succombe à ses blessures

Un enfant de 8 ans qui circulait sur un pont ferroviaire enjambant la rivière Saint-Maurice à Wemotaci, une communauté atikamekw située au nord de La Tuque, a été happé mortellement par un train de Via Rail mercredi.

L'accident s'est produit vers 15 h 50 alors que le piéton marchait sur le pont. Il a été grièvement blessé sur le coup et son décès a été confirmé en milieu de soirée, a fait savoir la Sûreté du Québec.

De son côté, Via Rail a confirmé que l'un de ses trains est bel et bien impliqué dans cet accident. «Seize passagers et trois membres d’équipage sont à bord du train no 603 dont l’arrivée à Senneterre était prévue à 19 h 40 ce soir. Le train reprendra sa route dès que les autorités l’auront relâché», a mentionné Mylène Bélanger, porte-parole pour Via Rail.

Deux enquêteurs et un reconstitutionniste en scène de collision ont été envoyés sur place afin de tenter de faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement.