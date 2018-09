Une place éphémère qui dérange à Québec

Une place éphémère approuvée par la Ville de Québec dans l'arrondissement de Beauport dérange le voisinage.

Le parc pour enfant érigé au coin de l’avenue Coubertin et de la rue Saint-Jules faite par l'organisme communautaire Croque ton quartier a fait l'objet d’une dizaine de plaintes de certains voisins.

Ils disent subir le bruit les menaces et l'intimidation de certains fêtards qui s'y rassemblent à toute heure du jour ou de la nuit.

Ils demandent à la Ville de déménager la place éphémère avant la date de fermeture prévue le 15 novembre.

La Ville refuse toutefois de fermer le parc plus tôt et a plutôt embauché des agents de sécurité et des surveillants pour faire respecter la loi et l'ordre. Elle lance du même coup un appel au calme.