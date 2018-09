Bilan de mi-campagne: la CAQ à la conquête de nouveaux territoires

Chaque jour, nos journalistes accompagnent les chefs des principaux partis dans leur caravane électorale et leurs évènements à travers le Québec. Voici un tour d’horizon, après 21 jours de tournée pour François Legault.

La tournée

François Legault a consacré la majorité de ses efforts en Mauricie, en Estrie et sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de l’Île-de-Montréal, où ses visites ont surtout ciblé des circonscriptions présentement détenues par le PLQ ou le PQ. Pour faire le plein d’appuis, il demande aux nationalistes du PQ de l’appuyer pour «sortir» les libéraux. Il s’adresse aussi aux conservateurs fiscaux du PLQ pour qu’ils fassent le saut à la CAQ. Contrairement aux autres partis, la CAQ n’a pas une base importante de militants et n’a généralement aucune activité politique en soirée.

Le moment fort

François Legault a profité du départ de Stéphane Le Bouyonnec au début du mois pour mettre le grappin sur Christian Dubé, premier vice-président de la Caisse de dépôt. Alors que les mauvaises nouvelles s’accumulaient, cette nouvelle a été un «rayon de soleil» pour M. Legault. Depuis, M. Dubé se retrouve régulièrement au côté du chef et a participé à l’annonce du cadre financier. M. Legault a eu la main heureuse avec ses plans B. Peu après, il a renvoyé un candidat dans St-Jean et a recruté l’ancien animateur de RDI Matin, Louis Lemieux.

Le moment faible

L’affaire Caire a fait perdre une semaine de campagne à François Legault. Pourtant, le chef caquiste a été mis au courant qu’Éric Caire s’est placé en apparence de conflit d’intérêts en acceptant un prêt d’un maire de sa circonscription dès avril. Plutôt que de crever l’abcès à ce moment, il a laissé la crise éclater en pleine campagne électorale. Son vernis éthique a aussi été abîmé: M. Legault avait promis une politique de «tolérance zéro pour l’intégrité», mais il a quand même absous le député Caire en arguant que cette erreur était moins grave puisque le député de La Peltrie est dans l’opposition.

La stratégie pour le débat

François Legault croit qu’il sera la cible de toutes les attaques. Il a toutefois lui-même l’intention d’être «à l’offensive». «Il faut faire le bilan des 15 années libérales», a-t-il indiqué. «Mais il ne faut pas être agressif ni condescendant, je vais essayer d’expliquer nos propositions», a-t-il ajouté.