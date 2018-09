Des députés demandent de moins consommer d'antibiotiques

Les députés européens ont demandé jeudi que la consommation d'antibiotiques soit réduite dans l'Union européenne afin de limiter le développement de bactéries résistantes.

À une large majorité de 589 voix (12 contre), les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont voté un texte non contraignant exhortant la Commission européenne et les États membres à «limiter la vente d'antibiotiques par les professionnels de la santé humaine et animale (...) et de supprimer toute incitation -- financière ou autre -- à la prescription d'antibiotiques».

Il leur est aussi demandé de diffuser des messages de sensibilisation pour «promouvoir un changement d'attitude pour une utilisation et manipulation responsable des antibiotiques», mais aussi pour «encourager les patients (...) à respecter les ordonnances prescrites par les professionnels médicaux» et à mettre en avant les règles d'«hygiène personnelle» (lavage de mains, mouchoirs à usage unique, etc.) pour limiter la propagation des infections.

Le Parlement européen considère aussi que des efforts doivent être faits pour mieux collecter et transmettre les données de cas de résistance aux antimicrobiens et que des incitations doivent être mises en place pour investir dans de nouvelles substances alternatives.

«Si rien n'est fait, la résistance antimicrobienne pourrait causer plus de décès que le cancer d'ici 2050», a prédit la rapporteure du texte, Karin Kadenbach, eurodéputée autrichienne socialiste, plaidant pour une approche «holistique» de la santé humaine et animale.

La résistance antimicrobienne, due notamment à une utilisation excessive chez les humains et chez le bétail, est responsable d'environ 25.000 décès (et de 1,5 milliard d'euros de dépenses de santé supplémentaires) chaque année dans l'UE, avance le Parlement européen.