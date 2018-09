Des jeunes utilisent Snapchat pour voler

Trois jeunes de l’Outaouais ont été arrêtés après qu’ils eurent utilisé les réseaux sociaux, dont Snapchat, pour commettre plusieurs vols totalisant plus de 20 000$ dans des maisons de camarades de classe.

«Ils ont utilisé des méthodes technologiques tout à fait à leur portée, qui leur apportaient de l’information comme sur un plateau d’argent, explique Martin Fournel, porte-parole de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Ça remet de l’avant qu’il faut faire attention à la géolocalisation et à ce qu’on laisse sur les réseaux sociaux.»

Le trio, composé de deux garçons de 15 ans et d’une fille de 18 ans, ciblait des élèves d’écoles secondaires de la région de Gatineau. À l’aide de faux comptes, les jeunes avaient par la suite accès à la position presque en temps réel de leurs victimes grâce à la carte, communément appelée «Snap Map», qui géolocalise les utilisateurs quand leur application Snapchat est ouverte.

«Les victimes devenaient amis sur l’application avec des inconnus, sans se soucier des intentions malveillantes de ces personnes. Ce n’est pas quelque chose à quoi les jeunes pensent, c’est pourquoi les parents devraient vérifier si le téléphone de leur enfant permet ça», dit l’agent Fournel.

Réseaux sociaux

Afin de s’assurer qu’il n’y avait personne dans une maison convoitée, les jeunes utilisaient la carte sur Snapchat, mais aussi des publications sur Facebook et Instagram. Par exemple, l’une des victimes a publié une photo au chalet, en famille, assurant ainsi que la maison était libre.

Entre janvier et juillet, les jeunes cambrioleurs ont pu s’emparer de bijoux, d’appareils électroniques, d’argent comptant, d’alcool et de consoles de jeux vidéo dans 11 résidences de Cantley et Val-des-Monts. Leur butin s’élève à plus de 20 000$.

Deux premiers suspects ont été arrêtés au mois de juillet, tandis que le troisième a pu l’être au début du mois de septembre. La police n’écarte pas qu’il y ait d’autres arrestations.

On peut désactiver l’option sur la «Snap Map» dans les réglages de l’application.

Il est également possible de filtrer les personnes autorisées à voir notre géolocalisation.

La police croit que plus de 11 résidences auraient pu être la cible du trio de cambrioleurs. Les victimes potentielles peuvent téléphoner au 819 459-9911.