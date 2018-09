Florence fera assurément des ravages

Bien qu’il ait été rétrogradé en catégorie 2 mercredi, l’ouragan Florence demeure une terrible menace pour la côte est américaine avec des vents soutenus de 175 km/h. La tempête se déplace si lentement que le pire scénario pourrait se concrétiser.

En 2017, Harvey avait fait des dommages considérables au Texas après avoir déversé jusqu’à 130 cm de pluie sur certaines régions. Selon le météorologue Gilles Brien, Florence pourrait lui ressembler.

La trajectoire de Florence sème l'inquiétude

«C’est un ouragan particulier, a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles. Il est pris entre deux crêtes de haute pression, au nord et au sud, et cela empêche le centre de l’ouragan de se déplacer. Faire du surplace, c’est le pire des scénarios pour un ouragan.»

Gilles Brien explique également que cet ouragan est très large. La Caroline du Sud et la Caroline du Nord demeurent sur un pied d’alerte, tandis que la Géorgie, la Virginie et le Maryland sont aussi menacés. Environ 1,7 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.

«Il est impératif que chacun suive les ordres d'évacuation locaux. Cet ouragan est terriblement dangereux», a pour sa part averti le président Donald Trump sur Twitter.

National Hurricane Center

Les ondes de tempête, une élévation du niveau de la mer, représentent le danger le plus important. Elles pourraient aller de neuf à 13 pieds jeudi.

«C’est comme un mur d’eau de plusieurs mètres de haut qui vous arrive dessus. C’est ce qui s’était produit pendant Katrina. Les digues avaient cédé à La Nouvelle-Orléans», a dit Gilles Brien.

«Je m'inquiète toujours»

Kathleen Rhodes, une résidente de Hillsborough, en Caroline du Nord, reste sur ses gardes.

«Je m’inquiète toujours. Je me sens un peu mieux, mais quand même, on ne sait pas à quoi s’attendre, a-t-elle dit en entrevue au Québec Matin. La chose dont on s’inquiète le plus, c’est de perdre le courant.»

Mme Rhodes a indiqué avoir des membres de sa famille sur la côte qui ont choisi de ne pas évacuer leur maison.

La trajectoire de Florence demeure incertaine. Par ailleurs, la tempête pourrait même remonter vers le nord et toucher le Québec mardi prochain.