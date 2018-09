Hugo Lapointe de retour avec «Porté disparu»

Hugo Lapointe a pu compter sur le talent de l'harmoniciste Guy Bélanger et de la chanteuse Kim Richardson pour enregistrer «Porté disparu», le premier extrait de son nouvel album.

Écrite et composée par Éric Goulet (fondateur du groupe Les chiens), l'entraînante pièce est un hymne à la liberté interprété par le frère d'Éric Lapointe qui revient sur disque après une absence de cinq ans.

Intitulé «Mon arc est une guitare», le cinquième effort de Hugo Lapointe sera lancé le 19 octobre. Il succédera à «La suite» proposé en 2013. Au début des années 2000, le chanteur a connu un beau succès avec «Célibataire», pièce-titre de son premier opus.

En plus des quelques spectacles qu'il a donnés cet été, le chanteur s'installera au micro au restaurant Fratello à Saint-Constant le 27 septembre. Tout comme les 2Frères et Jérémy Demay, il fait également partie du groupe de l'initiative «David Jalbert et ses invités» qui sera présentée à Puerto Plata, en République dominicaine, en janvier prochain.