Inauguration du pavillon G.-Sherrer à Sept-Îles

La Commission scolaire du Fer s’est dotée d’un nouveau centre de formation professionnelle. En effet, le pavillon G.-Sherrer a été inauguré jeudi matin à Sept-Îles.

Construit au coût de 10,4 millions $ grâce au soutien du ministère de l’Éducation et de l’Éducation supérieure et de la Société du Plan Nord, l’édifice est situé entre les deux écoles secondaires de Sept-Îles.

Il servira à dispenser les programmes de forage – dynamitage, mécanique d’engins de chantier et mécanique de véhicules lourds routiers.

Une quarantaine d’étudiants suivent leur formation depuis une semaine dans le pavillon, qui possède une capacité d’accueil plus importante.

Alors que les inscriptions sont en baisse, la Commission scolaire souhaite que la nouvelle installation puisse contribuer à faire connaître davantage ses formations professionnelles.

«On travaille à se maintenir», a indiqué Richard Poirier, directeur général de la Commission scolaire du Fer.

«Ce n’est pas facile dans un contexte de baisse démographique où on a aussi subi une baisse de clientèle au secteur jeunesse. Ça a eu un impact au niveau de la formation professionnelle. Mais on travaille fort en publicité, en démarchage, en recrutement. On veut être capable de présenter une offre qui s’adapte sur mesure aux besoins», a ajouté M. Poirier.

Le pavillon a été nommé en l’honneur de Gérard Sherrer, directeur de la Commission scolaire du Fer de 1980 à 1995.