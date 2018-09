À quelques semaines seulement de la légalisation du cannabis, Mario Dumont s’inquiète du laxisme entourant des enjeux importants qui pourraient émerger le 17 octobre prochain.

L’animateur se pose entre autres des questions sur le niveau de préparation des corps policiers et leur capacité à gérer les potentiels dangers de la consommation de marijuana sur les routes du Québec.

«Notre mollesse est surprenante considérant tout l’effort qu’on a mis sur l’alcool au volant», avoue-t-il d’emblée.

Mario Dumont se demande aussi pourquoi on ne traite pas davantage des ennuis que pourraient rencontrer certains Canadiens lorsque viendra le temps de traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis.

«Les Américains ont été assez clairs : ‘’vous avez beau mettre ça légal chez vous, chez nous ce ne l’est pas [...] C’est un privilège d’entrer aux États-Unis et ça se fait sous nos conditions’’.»

«J’ai le sentiment qu’on est en train de faire quelque chose d’énorme sur la planète [...] On y va à fond de train et j’ai l’impression qu’on n’informe pas tant que ça la population. On ne prend pas tant de précautions pour s’assurer que nos citoyens n’auront pas d’ennuis graves», a expliqué l’animateur.