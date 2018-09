Jay-Z est l’artiste hip-hop le mieux payé en 2018

Jay-Z est en tête du classement Forbes des artistes hip-hop les mieux payés de l’année 2018.

Le mari de Beyoncé a empoché 76,5 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, notamment grâce à son album solo 4:44.

Il a aussi pu compter sur la tournée mondiale, On The Run II, qu’il a menée avec son épouse, ainsi que leur album Everything is Love pour garnir son compte bancaire.

En plus d’être l’artiste hip-hop le mieux payé, Jay-Z a aussi décroché la première place du classement des artistes hip-hop les plus riches en mars dernier, avec une fortune estimée à 900 millions de dollars.

Dans ce nouveau palmarès, P. Diddy, qui n’avait pas quitté la première marche du podium depuis très longtemps, tombe à la deuxième place du classement. L’artiste et homme d’affaires n’a cependant pas trop à s’en faire, puisqu’il a gagné, selon les estimations du magazine, 64 millions de dollars. À la troisième place, on retrouve Kendrick Lamar avec 58 millions de dollars.

Drake et J Cole sont tous les deux cinquièmes avec la même somme gagnée, 35,5 millions de dollars. Dr. Dre et Nas se partagent la sixième marche du podium avec 35 millions de dollars.