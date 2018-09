Une communauté religieuse établie en Estrie soulève des questions et suscite la controverse. L'équipe de «J.E.» a confronté le chef spirituel et rencontré d'anciens disciples qui ont gardé un gout très amer de leur passage dans ce groupe.

L'Ordre des Esséniens, qui revendique plus d'un millier d'adeptes dans le monde, s'est implanté à Cookshire-Eaton en 2008 après que son fondateur, Olivier Martin, dit Manitara, eut été impliqué dans des démêlées judiciaires en France.

«Je fais ce que Dieu me dit de faire», lance Olivier Martin, guide spirituel de l'Ordre des Esséniens. Confronté au micro de «J.E.», l'homme de 54 ans se décrit comme un simple pasteur.

Toutefois, en France, où il a été reconnu coupable d'abus de bien sociaux, on le décrit comme un gourou aux thèses apocalyptiques.

Grâce à un infiltrateur et à l'aide d'une caméra cachée, «J.E.» a pu assister à des cérémonies du grand maître des Esséniens.

Le but des Esséniens: réunir tous les adeptes et créer une véritable société. Leur rêve s'est toutefois effrité. Leur maître a quitté le Québec pour créer un autre village au Panama.

Certains fidèles l'ont suivi, d'autres ont tourné le dos au mouvement et une poignée de disciples habitent toujours sur la terre de Cookshire.

«J.E.» s'est entretenu avec d'anciens disciples qui regrettent leur passage dans les Esséniens, écorchés psychologiquement et financièrement.

«Les cérémonies à 400 dollars, les formations pour devenir prête à 600 dollars, le culte de la lumière à 100 dollars par mois, les conférences en ligne, ça finit par coûter très cher! J'ai dû dépenser des milliers de dollars» raconte un ex-essénien.

Le prophète français et sa femme habitent maintenant sur une terre au Panama achetée grâce aux dons des fidèles. Manitara, qui vénère les archanges, vient prêcher en Estrie lors de cérémonies payantes, quatre fois par année. Il possède sa maison d'édition, publie de nombreux livres et diffuse des dizaines de conférences sur sa webtélé payante.

L'Ordre des Esséniens compterait plus d'un millier de fidèles dans le monde et un peu plus d'une centaine au Québec. Selon un porte-parole, plusieurs disciples auraient décidé dernièrement de quitter le village de Cookshire en raison des problèmes de zonage et des batailles judiciaires.

Olivier Martin a fait l'acquisition d'une terre à vocation récréotouristique d'une centaine d'hectares. Achetée pour 1,1 million dollars, la terre vaut aujourd'hui plus de 3,2 millions de dollars. Une trentaine de maisons y ont été construites, des lieux de cultes et une immense statue d'archange.

«Le problème, c'est que c'est une zone récréotouristique et une zone verte, le culte y est interdit», explique Martin Tremblay directeur de la Ville de Cookshire-Eaton.

«Ils ont construit plusieurs bâtiments sans permis, ils ne respectent pas les normes. Des adeptes habitent la terre en permanence, mais ne paient pas de taxes, car ils disent que ce sont des presbytères», ajoute le directeur Tremblay.

L'Ordre des Esséniens saura au cours des prochains mois s'il peut en appeler de la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) le forçant à détruire ou déplacer des résidences et des lieux de cultes sur son vaste domaine. Un juge vient de prendre la cause en délibéré.

Ne manquez pas la première de «J.E.» ce soir dès 19h30 sur les ondes de TVA.