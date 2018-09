Journée noire chez Dollarama. En moins d’une heure, le détaillant québécois à rabais a vu sa valeur en bourse s’effondrer de 3 milliards de dollars, jeudi, sa pire déconfiture depuis son entrée en bourse il y a neuf ans.

L'action de Dollarama (TSX: DOL) a en effet perdu pas moins de 10 dollars en moins d'une quarantaine de minutes, en matinée à la suite de la diffusion de ses résultats au deuxième trimestre. Sa valeur est passée de 52 à 42 $, une chute de 18 %. Le titre s'est par la suite légèrement relevé, pour terminer la journée à 43,12 $, non loin de la valeur qu'elle enregistrait il y a un peu plus d’un an.

Il s’agit là d’un recul majeur pour Dollarama, dont l’action a procuré un rendement appréciable et constant au cours des dernières années. L’entreprise montréalaise détient l'une des actions les plus performantes de l'indice composé S & P / TSX, et ce depuis neuf ans.

Résultats décevants

La cause: des résultats plutôt décevant au deuxième trimestre de l’année financière.

Même s'ils étaient de façon générale conforme aux attentes des analystes, les résultats ont surpris parce que les ventes de magasins comparables ont crû de seulement 2,6 %, bien loin des 6,1 % enregistrés l'an dernier. Cette performance était bien en deça des attentes de la plupart des analystes, qui envisageaient plutôt une augmentation des ventes de 5 %.

Dollarama a également revu à la baisse ses prévisions pour l'année en cours.

Il y a, malgré tout, quelques bonnes nouvelles pour le détaillant montréalais détenu à majorité par la famille Rossy. Le bénéfice net a connu une augmentation de 10 millions par rapport au même trimestre l'an dernier, pour atteindre 141,8 M$. Et le bénéfice par action est de 0,43 $, contre 0,38 $ l'an dernier, conformément aux attentes des analystes.