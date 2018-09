La santé publique préoccupée par le poulet pané congelé

Face aux multiples cas d’infections à la salmonelle survenus au cours des derniers mois concernant du poulet pané congelé, l'Agence de la santé publique du Canada a tenu a rappeler, jeudi, l’importance de manipuler avec soin et de bien cuire ce produit cru avant consommation.

«La plupart des produits de poulet cru, pané et congelé offerts dans les épiceries du Canada contiennent du poulet cru, qui peut causer la salmonellose (...) Ces produits incluent entre autres croquettes, lanières, burgers et frites de poulet ainsi que poulet popcorn», ont indiqué les membres du Conseil des médecins hygiénistes en chef par voie de communiqué.

«Il faut que les Canadiens sachent que même si ces produits paraissent cuits, ils ne le sont pas. Ils doivent être manipulés avec soin et cuits comme il se doit à une température interne d'au moins 74 °C (165 °F) avant de pouvoir être consommés sans danger.»

Multiplication des cas

Au cours des 16 derniers mois, les autorités en matière de santé et de salubrité des aliments ont enquêté sur 12 éclosions nationales associées au poulet. Pas moins de 419 cas de salmonelloses, associés à une mauvaise cuisson ou manipulation, ont été confirmés en laboratoire. De ce nombre, 98 proviennent du Québec.

«La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent en une semaine. Toutefois, pour certaines personnes, cette infection peut entraîner des symptômes graves, une hospitalisation et, dans de rares cas, la mort», a expliqué le Conseil des médecins hygiénistes en chef.

Parmi les personnes infectées, 86 ont été hospitalisées et trois sont décédées. La salmonellose a été exclue comme cause du décès pour deux de ces personnes, mais elle a pu contribuer à la dégradation de leur état de santé.

Au total, sept produits ont fait l’objet de rappels relativement aux risques d’infection à la salmonelle. Au Québec, les enquêtes se poursuivent sur certaines pépites et frites de poulet de marque Sans nom.

Précautions

Pour s'assurer que les produits de poulet sont propres à la consommation, l’Agence de la santé publique du Canada recommande aux gens de toujours suivre les directives de cuisson indiquées sur l'emballage.

«Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé de tels produits, puis lavez et désinfectez les surfaces, les assiettes et les ustensiles utilisés pour les préparer et les servir», a ajouté l’organisme fédéral.